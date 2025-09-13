Festa das Vindimas é fusão entre cultura e turismo

O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, destacou esta manhã, à margem da Festa das Vindimas, a importância do evento não apenas como cartaz turístico, mas sobretudo como expressão cultural e de identidade da Madeira.

Para o governante, a festa “caracteriza bem o envolvimento da população na natureza da nossa orografia, na produção de um produto que é embaixador da Madeira, o vinho, que tem marcado uma presença internacional de relevância para nós”.

Sublinhando que toda a celebração é também uma homenagem aos trabalhadores do sector primário, Eduardo Jesus lembrou que são “as pessoas que trabalham na agricultura, na vinha, que produzem o vinho” que dão origem a este património.

A Festa das Vindimas, acrescentou, reflecte a fusão entre cultura e turismo que o Governo Regional procura potenciar. “É exactamente assim que nós entendemos que devemos trabalhar, porque temos acima de tudo a enaltecer a identidade regional, identidade essa naturalmente enraizada na terra”, afirmou.

Entre os muitos visitantes, também os testemunhos confirmam o impacto da festa. Maria Lopes, natural do Estreito de Câmara de Lobos, não escondeu a emoção: “Participo todos os anos. É um orgulho ver como a nossa tradição é respeitada e valorizada”.

Do estrangeiro chegam igualmente elogios. Peter Johnson, turista inglês em férias na Madeira, salientou que “é uma experiência autêntica. Não é só turismo, é sentir a cultura viva das pessoas e a ligação à terra. Nunca tinha participado numa vindima assim, é inesquecível”.

Para Anna Müller, visitante alemã, o evento é também uma oportunidade de conhecer melhor o vinho da Madeira. “Já o conhecia em garrafas, mas ver de perto o processo e participar é algo completamente diferente. Vou regressar e recomendar a todos os meus amigos”, disse.