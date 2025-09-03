Vindima já entregou mil toneladas de uvas

A vindima de 2025 já mobilizou 592 viticultores e envolveu 10 empresas recetoras, com um total de cerca de 1 milhão de quilos de uvas entregues até ao momento.

Os números foram divulgados esta quarta-feira durante uma visita do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, ao concelho de São Vicente, acompanhado pelo conselho directivo do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e pelo presidente da Câmara Municipal.

Segundo constatou o governante, a produção decorre dentro da normalidade, registando-se um grau médio de 10,76 graus. “Na visita de hoje foi possível verificar que, apesar da pequena diminuição de produção, a qualidade parece manter-se e, em alguns sítios, até ser superior. O trabalho ao nível do apoio técnico prestado pelo IVBAM tem-se revelado determinante para assegurar boas produções”, sublinhou Nuno Maciel, reforçando a importância de que os viticultores realizem os tratamentos nas vinhas na altura certa.

O secretário regional reiterou ainda o empenho do Governo em apoiar os produtores, garantindo mais rendimento através de apoios financeiros: 200 euros por tonelada para a casta Tinta Negra e valores entre 135 e 55 euros por tonelada para as restantes castas.

As expectativas para a vindima de 2025 apontam para um volume total situado entre 2,7 e 2,9 mil toneladas, confirmando a relevância da viticultura na economia agrícola da Região. A casta Tinta Negra mantém um peso determinante, representando cerca de 70% da produção.

A maioria das uvas provém dos concelhos de Câmara de Lobos, São Vicente, Santana e Porto Santo.