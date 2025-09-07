Festival et7ra&TAL nos Jardins de Santa Luzia foi adiado para 14 de Setembro

O Festival et7ra&TAL, que se deveria realizar esta tarde, nos Jardins de Santa Luzia, foi adiado para o próximo dia 14 de Setembro. Em causa, de acordo com a organização, estão as previsões de condições climatéricas adversas.

"Queremos garantir a melhor experiência possível para todos — artistas, famílias e comunidade", indica uma nota publicada nas redes sociais.

Estes festival é promovido pela Associação TAL – Teatro Amador do Livramento e conta com um programa "gratuito, ecléctico e intergeracional".