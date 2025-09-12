Porto Santo terá nova ligação aérea à Dinamarca

Por volta das 10h48, aterrou na ilha do Porto Santo um voo proveniente de Copenhaga, com 156 dinamarqueses a bordo, que assim regressam para realizar mais uma época de férias no Sul da Europa.

Esta operação é realizada pelo Hotel Vila Baleira e também pela agência Bendix e vai durar até Dezembro.

O DIÁRIO ficou a saber que daqui a um mês passará haver mais um voo directo para o Porto Santo, desta vez a partir da cidade dinamarquesa de Bilund.