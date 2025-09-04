Força Aérea realiza transporte urgente de doente do Porto Santo

Um avião C-295M, da Esquadra 502 – 'Elefantes', transportou um doente que necessitava de cuidados de saúde imediatos entre ilhas do arquipélago da Madeira.

A informação foi divulgada esta quinta-feira, pouco depois das 14h, na Conta Oficial da Força Aérea Portuguesa na rede X. A publicação não especifica a data do transporte, mas tudo indica que a operação se realizou hoje.