Força Aérea realiza transporte urgente de doente do Porto Santo

C-295M da Esquadra 502 garantiu a transferência aeromédica inter-ilhas

Foto: FAP

Um avião C-295M, da Esquadra 502 – 'Elefantes', transportou um doente que necessitava de cuidados de saúde imediatos entre ilhas do arquipélago da Madeira.

A informação foi divulgada esta quinta-feira, pouco depois das 14h, na Conta Oficial da Força Aérea Portuguesa na rede X. A publicação não especifica a data do transporte, mas tudo indica que a operação se realizou hoje.

