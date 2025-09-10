PS do Porto Santo aposta na preservação da cultura tradicional

A candidata do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Porto Santo, Nádia Melim, elege a preservação da cultura tradicional como uma das prioridades da sua candidatura.

A socialista considera fundamental valorizar e promover os traços identitários da etnografia porto-santense, tanto para assegurar a sua transmissão às novas gerações como para afirmar o património cultural enquanto activo turístico. Critica, por isso, o abandono a que a área da cultura tem sido votada pelos executivos camarários do PSD e defende uma mudança de rumo.

Entre as propostas apresentadas destaca-se a recriação de uma Casa de Salão típica, com as suas características arquitectónicas tradicionais – janela ao centro, duas portas laterais, cobertura de salão, forno de pedra e eira – que seria transformada em núcleo visitável e veículo de transmissão das memórias e tradições da ilha.

Visando a ligação entre cultura e turismo, a candidata defende ainda a criação de postos de turismo junto ao aeroporto e ao porto de abrigo, bem como a instalação de QR Codes nas principais ruas da cidade, permitindo aos visitantes aceder a informações sobre a história, os espaços culturais, os pontos turísticos, o comércio local e a agenda de eventos.

No campo musical, Nádia Melim propõe igualmente a criação de uma Banda Municipal, como forma de preservar e valorizar o património sonoro e artístico do Porto Santo.