Maciel destaca "grande legado" de Manuel Luís no Faial

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, esteve presente esta segunda-feira, 8 de Setembro, nas celebrações da padroeira da Freguesia do Faial, a Nossa Senhora da Natividade.

Na oportunidade, e ainda antes de elencar alguns dos investimentos estruturantes do Governo Regional na localidade, Nuno Maciel endereçou algumas palavras de reconhecimento ao presidente da Junta de Freguesia, Manuel Luís, que em breve terminará o seu último mandato.

Falando para uma plateia que encheu o Salão Paroquial do Faial, o governante afirmou que o autarca deixa um "grande legado" na localidade depois de 12 anos à frente dos destinos da freguesia. “É por demais evidente o trabalho realizado em prol da freguesia onde as boas relações institucionais entre a junta, o município e o Executivo vieram trazer benefícios a todos os cidadãos”, disse Nuno Maciel que recordou o importante trabalho de todos os autarcas.

“São a primeira linha de apoio aos cidadãos. Muitas vezes é o telefone do presidente de junta o primeiro a tocar”, recordou o responsável.

Já falando sobre alguns dos investimentos do Executivo Madeirense na freguesia, o governante apontou que o Governo Regional tem acompanhado o Faial e “continuará a apoiar o seu desenvolvimento, promovendo investimento em infra-estruturas, na agricultura, na cultura e coesão social", porque, disse, "só assim será possível criar melhores condições de vida para todos os faialenses”.

No âmbito da sua área de tutela, a Agricultura, Nuno Maciel anunciou que, através do PRODERAM, foram apoiadas 30 operações, num total de 1 milhão de euros, acrescendo-se ainda o apoio do LEADER à Filarmónica do Faial e à Casa do Povo na realização da Festa da Anona, reforçando a cultura e tradição local.

Já a Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural tem prestado apoio técnico de proximidade aos agricultores, contribuindo para o desenvolvimento de culturas típicas, como a Anona.

No âmbito das infra-estruturas, recordou todo o investimento da empresa Águas e Resíduos da Madeira que desde 2018 investiu cerca de 3 milhões de euros em redes de distribuição de água, saneamento e regadio, estando em curso a requalificação da Levada das Cruzinhas, num valor de 1 milhão de euros.

Estes e outros investimentos como como a melhoria das acessibilidades e projetos na área social foram igualmente referenciados pelo governante que terminou a sessão convicto de que os investimentos realizados e previstos criam condições “para uma economia local dinâmica, com mais emprego, fixação da população e melhoria da qualidade de vida".