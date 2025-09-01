'Setembro Desportivo' assinala 18 anos do Centro Desportivo da Madeira

O evento 'Setembro Desportivo' arranca já no próximo dia 7 de Setembro e pretende assinalar 18 anos do Centro Desportivo da Madeira. O programa promove "a actividade física, a saúde, o lazer e o espírito comunitário, valorizando simultaneamente a prática desportiva federada e o bem-estar da população em geral".

A prova 'Ribeira Brava Vertical Race' será organizada pelo Clube Aventura e acontece no domingo. Está também agendado um jogo de futebol solidário entre as equipas sub-19 do Clube Desportivo da Ribeira Brava e do C.S. Marítimo. O dia vai terminar com a entrega de prémios aos participantes, a entrega de donativos ao Centro da Mãe – Instituição Particular de Solidariedade Social, e um momento de confraternização com a partilha do bolo de aniversário.

Já para o dia 13 de Setembro está marcado a batalha de guarda-redes, jogos de ‘Walking Football, Open Day’ no ginásio do empreendimento e Mega Aula de Grupo. No fim de semana seguinte, no dia 20, sábado, será realizada uma etapa de Teqball e um torneio de ténis promovido pela Associação de Ténis da Madeira.

"Entre os dias 23 e 30 de setembro, o Centro Desportivo vai associar-se ainda à Semana Europeia do Desporto, uma iniciativa da Comissão Europeia dinamizada pela Direção Regional de Desporto que promove hábitos de vida saudáveis através da prática regular de atividade física", indica nota à imprensa.

Segundo Élia Rodrigues, presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento, “mais do que uma infraestrutura desportiva, o Centro Desportivo da Madeira tem desempenhado um papel essencial na dinamização do desporto e da vida comunitária da Região, contribuindo também para o desenvolvimento económico local e, desta forma, continuaremos a reforçar o compromisso de continuar a crescer com a comunidade, promovendo o desporto, a saúde e o bem-estar".