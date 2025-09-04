Apoio social chega a mais 141 pessoas em Gaula

A secretária regional de Inclusão, Juventude e Trabalho esteve hoje em Gaula para se inteirar do apoio social prestado pela Associação de Solidariedade Social Pérola, que este ano já chegou a 141 pessoas daquela freguesia.

Paula Margarido esteve nas antigas instalações da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar Dr. Clemente Tavares, onde a referida associação desenvolve o seu trabalho, onde pôde testemunhar "o impacto destes projectos no terreno, o seu enraizamento comunitário e a forma como se adaptam às novas necessidades sociais", conforme a própria deu conta, em comunicado.

Na companhia da presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, a governante contatou que estas visitas permitem "trabalhar em conjunto para melhorar respostas e apoiar cada vez mais pessoas”, apoios esses são, em muitos casos, delineados em conjunto com a Segurança Social.

Esta associação foi criada em 2012 e presta apoio a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade, designadamente em casos de desemprego ou invalidez, através da disponibilização de ajudas técnicas (como canadianas ou camas articuladas), bens alimentares, vestuário e mobiliário.

A deslocação a Santa Cruz foi aproveitada, também, para uma visita à Casa Sagrada Família e Refúgio S. Vicente de Paulo, uma instituição dedicada à promoção do envelhecimento activo e ao reforço das competências físicas e cognitivas da população idosa. Esta IPSS, que conta com apoios do Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, mantém em funcionamento uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas com capacidade para 85 utentes.