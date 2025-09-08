JPP compromete-se a renovar o centro de Santo António

A candidatura do JPP à Câmara Municipal do Funchal assume o compromisso de transformar o centro de Santo António. Fátima Aveiro aponta que esta freguesia foi "deixada para trás" durante décadas, "com estudos e promessas do PSD e dos executivos da Câmara e da Junta, nos últimos anos com o apoio do CDS, que nunca estiveram à altura de defender uma obra necessária e urgente".

"A população está cansada do trânsito caótico, escassez de estacionamento e ausência de comércio e serviços de proximidade”, afirma a cabeça-de-lista, que considera que "fórmulas vazias e promessas eleitorais deixaram os habitantes desiludidos e sem respostas concretas".

Fátima Aveiro esteve em Santo António acompanhada pelo candidato à freguesia, José Sousa, para assumir “um compromisso de verdade” para com a população.

Uma cidade para todos implica que todas as freguesias merecem atenção, obras e acção justa. Não basta pedir votos ou fazer pequenas caridades. Santo António merece ser desenvolvida, criar condições para uma evolução que há muito devia ter acontecido. Com o JPP, é palavra de honra: na Câmara e na Junta, teremos um centro da requalificado, moderno, aprazível e funcional, capaz de catalisar o desenvolvimento de toda a freguesia Fátima Aveiro

O plano traçado para o partido, para o centro de Santo António, prevê a requalificação urbana com a criação de zonas ajardinadas e espaços verdes; reorganização do trânsito para melhorar a circulação e a segurança pedonal; mais e melhor gestão de estacionamento, facilitando o acesso ao comércio local e aos serviços; e valorização do espaço público, tornando o centro funcional, seguro e moderno.

“Estas medidas não são meros estudos ou anúncios: são acções concretas para transformar o centro da freguesia num espaço vivo, activo e integrado, com envolvimento direto da população e das forças vivas locais. Santo António terá finalmente a centralidade que merece, recuperando a dignidade e a utilidade de um centro que deve servir todos os cidadãos”, refere a candidatura do JPP à liderança da CMF.

Fátima Aveiro sublinha que Santo António não pode continuar esquecida. “O JPP está aqui para trabalhar em resultados concretos, para os cidadãos, os comerciantes e toda a freguesia”, destaca. “Se a população confiar no JPP e permitir a necessária mudança na Câmara, com rigor, transparência e legalidade, será possível concretizar uma obra sucessivamente prometida e todas as vezes adiada, trazendo desenvolvimento e modernidade a Santo António. Com o JPP, a freguesia deixa de ser apenas palavras no papel e inicia uma nova fase de centralidade, modernidade e progresso, consolidando a visão de um Funchal para todos: uma cidade com todos e para todos.”