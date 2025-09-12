Pequena subida de temperatura nas terras altas da Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, nesta sexta-feira, dia 12 de Setembro, apontam para períodos de céu muito nublado, pese embora seja geralmente pouco nublado na zona no Funchal.

Há também possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente Norte da ilha e nas terras altas até meio da manhã.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de Nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da Madeira.

A assinalar, esta sexta-feira, uma pequena subida de temperatura nas terras altas, com os termómetros a variar entre os 22 e os 28ºC no Funchal e os 21 e os 26ºC no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de Norte com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul com 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.