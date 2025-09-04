Portas de entrada para cartas, encomendas e pequenas surpresas

A caixa de correio é o primeiro contacto com a nossa casa. Serve para receber cartas, encomendas e mensagens, mantendo tudo organizado e seguro.

Existem modelos para todos os gostos. Caixas em metal resistentes às intempéries, opções em madeira que acrescentam charme à entrada e soluções compactas ou coloridas que combinam com jardins e fachadas modernas.

Algumas incluem compartimentos extra para encomendas ou mecanismos de segurança, ideais para quem recebe muito correio ou vive em condomínio.

Escolher a caixa certa é simples. Basta pensar na funcionalidade, na durabilidade e no estilo que combina com a sua casa.

Visite uma das lojas Casa Santo António para conhecer as opções disponíveis.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.