SRE na Sérvia para participar European Conference on Educational Research

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) participa, na Sérvia, no ECER2025 - European Conference on Educational Research, através das presenças Elsa Freitas, Rubina Silva e José Miguel Sousa, refere uma nota de imprensa, remetida esta tarde.

Esta é uma das maiores conferências anuais de investigação educacional na Europa, organizada pela European Educational Research Association (EERA). A edição de 2025 realiza-se na Universidade de Belgrado, entre 9 e 12 de setembro, com uma conferência prévia para investigadores emergentes nos dias 8 e 9 de setembro. De acordo com dados transmitidos na sessão de abertura, esta edição conta com mais de 2600 participantes, prevenientes de 75 países.

O tema central deste ano do ECER é “Charting the Way Forward: Education, Research, Potentials and Perspectives”, que propõe uma reflexão colaborativa sobre como a educação pode contribuir para o desenvolvimento pessoal, o bem-estar e a construção de comunidades inclusivas.

Encontrar os fatores mais influentes que moldam os sistemas e processos educacionais, cuidar do bem-estar pessoal de cada criança e jovem e posicionar a própria educação no quebra-cabeça social mais amplo das mudanças ambientais e demográficas, bem como das mudanças relacionadas ao papel da inteligência artificial na vida quotidiana, estão entre os muitos desafios que a pesquisa educacional é chamada a enfrentar.

A SRE, como parceira efetiva do Projeto Europeu ContinueUP, tem a seu cargo a comunicação "ContinueUP: Bridging the Gap Between Initial Teacher Education and Continuous Professional Development in the Digital Age", inserida na rede ECER "Parcerias de Investigação em Educação".

O ContinueUP é uma Erasmus+ Teacher Academie que intervém na área da formação contínua de docentes, cuja coordenação está a cargo da European Schoolnet (EUN), uma organização que engloba 34 Ministérios da Educação da Europa, com sede em Bruxelas e visa transformar a educação através da inovação pedagógica e tecnológica. São ainda parceiros portugueses do ContinueUP, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e o CFAE da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. O Ministério da Educação português, através da DGE, é parceiro associado do ContinueUP.