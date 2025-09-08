Sessão on-line vai analisar discurso sobre o Estado da União

O Europe Direct Madeira está a organizar uma sessão on-line dedicada à análise do discurso da Presidente da Comissão Europeia sobre o Estado da União. A mesma realiza-se na próxima quarta-feira, dia 10 de Setembro, pelas 15 horas.

"O discurso sobre o Estado da União constitui um dos momentos centrais da vida democrática da União Europeia. Nele, a Presidente da Comissão faz o balanço do ano anterior, apresenta as prioridades para o ano seguinte e define a resposta da Comissão aos principais desafios que a União enfrenta. As orientações enunciadas traduzem-se em medidas concretas com impacto direto no quotidiano dos cidadãos", explica nota enviada à imprensa.

Esta sessão será orientada por Patrícia Serrão, gestora do Europe Direct Madeira, contando ainda com a participação de Alessandro Palmero, antigo funcionário do Serviço Europeu de Ação Externa e Nuno Gama de Oliveira Pinto, vice-Presidente da EuroDefense e Professor Universitário/Investigador Coordenador.

A participação é livre e aberta a todos os interessados. Para obter mais informações e registarse gratuitamente no evento basta aceder às redes sociais do Europe Direct Madeira.