OCM inaugura temporada no Centro de Congressos

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) inaugura a temporada 2025/2026 no próximo fim-de-semana de Setembro, dias 6 e 7, pelas 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

O concerto, que contém um programa "grandioso e muito apreciado pelo público", revela Norberto Gomes, director artísitico da OCM, já se encontra esgotado há duas semanas. A Orquestra convida pela primeira vez a Portugal a banda ABBA Real Tribute com o maestro Mikica Jevtić

Esta nova temporada comemorativa do 62.º aniversário da Orquestra Clássica da Madeira, será alicerçada sob o lema 'Sentido de Pertença e Ligação'. "Sentido de Pertença por tudo aquilo que este projecto diz aos músicos e àqueles que abraçam esta instituição e Ligação pela relação com a sua história e com o que o presente nos está a proporcionar. É uma reflexão lançada para inspirar e responsabilizar no envolvimento que é a nossa missão e o foco principal da nossa actividade, a Música", revela Norberto Gomes.

O programa previsto para o Concerto Inaugural da Temporada é dedicado aos ABBA, considerados uma das bandas mais famosas do mundo, tendo surgido em Março de 1972, há 53 anos quando se juntaram num estúdio para gravar a sua primeira música do grupo, 'People need love', marcando assim o início oficial da lendária banda.

Os ABBA, constituído por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad, venceram o Festival Eurovisão da Canção em 1974, com a música 'Waterloo' que os catapultou para a sua internacionalização. A sua música pop, "doce e melancólica", com a qual se tornaram famosos, é uma receita para a longevidade e a superação de todos os desafios. Como o grupo sueco de maior sucesso de todos os tempos, ABBA conquistou o mercado global, vendendo mais de 400 milhões de álbuns entre 1972 e 1982, ultrapassando diversos recordes mundiais ao longo do seu percurso. Sua ascensão começou em 1975 com SOS, tendo atingido o top mundial com o Mamma Mia.

Gravaram oito álbuns originais e atingiram diversos recordes de vendas. Até hoje, ogrupo ABBA continua conquistando o público de todas as idades com inúmeras homenagens na TV, na rádio e, claro, com o enorme sucesso de bilheteria com os filmes Mamma Mia 1 e 2, que no presente consta que existem fortes indícios e expetativas de que um terceiro filme "Mamma Mia!" estará em desenvolvimento, donde se conclui que mesmo depois de muitos anos, a sua popularidade não diminuiu.

"O projecto ABBA SYMPHONIC, com os ABBA Real Tribute, nasceu em 2022 durante o jubileu de ouro da banda ABBA, com o objectivo de dar vida aos maiores sucessos dos ABBA, como Mamma Mia, Dancing Queen, Super Trouper, The Winner Takes It All, SOS., Fernando e muitos outros. Este projeto tem sido interpretado pela banda “ABBA Real Tribute”, conjuntamente com uma Orquestra Sinfónica, e apresenta-se em palco com uma interpretação soberba!", acrescenta.

A banda 'ABBA Real Tribute' é da cidade Zrenjanin (Sérvia). Foi fundada em Novembro de 2007. A sua formação é constituída por músicos com formação e experientes, unidos com o objetivo comum de levar os sucessos de uma banda outrora muito conhecida pelo público. Para este programa apresenta-se com os sucessos dos ABBA, com performances, figurinos e coreografias originais, que retrata perfeitamente a atmosfera e o espírito que prevaleciam nos espetáculos ao vivo dos ABBA.

Sobre o maestro convidado, Mikica Jevtić, que irá dirigir pela primeira vez a Orquestra Clássica da Madeira, nasceu em 1977, em Horb (Alemanha). Em 2003, licenciou-se na Academia Nacional de Música da Ucrânia, em Kiev, com especialização em Direção, sob a orientação do professor Allin Vlasenko, e em Acordeão, sob a orientação do professor Pavel Fenyuk. Desde 2011, é o maestro titular da Orquestra de Ópera do Teatro Nacional Sérvio em Novi Sad e tem vindo a colaborar com a Orquestra Filarmónica de Zrenjanin, a Orquestra de Câmara de Zrenjanin, o Instituto de Cultura de Vojvodina, a Orquestra Sinfónica de Vojvodina, o agrupamento de música contemporânea "2K+" e a Orquestra de Revista de Niš "Impresija". Com a Orquestra Filarmónica de Zrenjanin, tem realizado numerosos concertos em salas como Vatroslav Lisinski em Zagreb, Cankarjev em Liubliana, Teatro Politeama Rossetti em Trieste e no Teatro degli Arcimboldi em Milão.

Sobre a música dos ABBA, é reconhecido que o seu repertório desperta nos ouvintes o romance e a magia e é com os ABBA Real Tribute, que já conta com inúmeros concertos esgotados na Europa, que a Orquestra Clássica da Madeira, sob a batuta do maestro convidado Mikica Jevtić, irá oferecer um espetáculo sinfónico em tributo às superestrelas pop suecas e aos seus sucessos clássicos.

A apresentação do projeto ABBA SYMPHONIC na Madeira, espetáculo que irá fundir os êxitos dos ABBA com sons sinfónicos da Orquestra Clássica da Madeira, levará o público a viver uma jornada pela história dos ABBA. Para tal, foram selecionadas 19 das músicas mais icónicas e famosas dos ABBA, um espetáculo que será marcado pela magnifica e enérgica interpretação dos artistas envolvidos, através de uma viagem musical pelas melodias mais tranquilas, cheia de brilho, e por performances carregadas de uma energia incrível, numa atmosfera festiva, terminando com um final apoteótico.

"Este concerto irá oferecer um fim de tarde repleto de emoções para os contemporâneos dos ABBA e para os mais jovens fãs desta icónica banda. Estão todos convidados a não perderem esta oportunidade única na Madeira e a virem vivenciar uma experiência musical inesquecível com os êxitos intemporais dos ABBA e com a excelência da Orquestra Clássica da Madeira2, promete o director artístico.

As portas para o concerto irão abrir às 17 horas.

Programa

Waterloo

Money, Money, Money

SOS

Knowing Me, Knowing You

Fernando

The winner takes it all

Summer night city

On and On and On

Super trouper

Dancing queen

Take a chance on me

Does your mother know

I have a dream

Honey, Honey

Lay all your love on me

Voulez vous

Gimme! Gimme! Gimme!