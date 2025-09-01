Madeira recebe na próxima semana fórum dedicado às energias renováveis marinhas

A partir de dia 7 de Setembro, próximo domingo, a Madeira recebe a 16.ª edição da 'European Wave and Tidal Energy Conference' (EWTEC), reunindo na cidade do Funchal especialistas em energias renováveis marinhas de todo o Mundo.

A iniciativa é organizada pelo Instituto de Engenharia Mecânica (IDMEC) e pelo Instituto Superior Técnico (IST) e envolve os principais nomes da investigação, indústria, investimento e políticas públicas ligados ao desenvolvimento da energia das ondas e das marés.

Este congresso terá lugar na sala de conferências do Hotel VidaMar. A participação neste evento carece de inscrição, havendo preços especiais para estudantes.