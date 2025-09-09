Google admite que pesquisa em acesso aberto está em "rápido declínio" devido a IA

A Google reconheceu que a pesquisa em acesso aberto está em "rápido declínio", apesar de o ter negado nos últimos meses e até mesmo defendido que as funções de Inteligência Artificial (IA) impulsionavam o tráfego 'online'.

"A web aberta já está em rápido declínio", afirmou a Google num documento judicial que aborda o suposto monopólio no negócio da tecnologia de publicidade, refere a agência Europa Press.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos recomendou que a Google vendesse essa parte do negócio, uma proposta que, segundo a empresa tecnológica, "irá acelerar essa queda, prejudicando os editores que atualmente dependem das receitas de publicidade gráfica em web aberta".

Em agosto, a 'gigante' da tecnologia respondeu às críticas e aos relatórios que apontavam uma queda no tráfego web devido à implementação das funções de IA nos motores de pesquisa, alegando que os cliques de qualidade tinham aumentado.

Na altura e sem partilhar dados, a Google assegurou que o volume orgânico total de cliques (quando os utilizadores clicam em 'links' que o motor de busca oferece nos seus resultados) se tinha mantido em termos interanuais, mas que em média de cliques de qualidade (aqueles em que as pessoas permanecem na página durante um determinado período) tinham aumentado.

Nos últimos tempos, a empresa de tecnologia tem vindo a implementar funcionalidades de pesquisa no motor de busca, como os resumos de IA apresentados no início de uma pesquisa ou o modo de pesquisa com IA (AI Mode).

Ao oferecer uma resposta rápida, estas funções estão a reduzir a interação dos utilizadores, uma vez que estes não sentem a necessidade de aceder os 'sites' para obter as informações que procuram.

Recentemente, um relatório do Pew Research Center analisou dados de 900 adultos americanos, concluindo que seis em cada dez entrevistados (58%) realizaram pelo menos uma pesquisa no Google que produziu um resumo gerado com IA.