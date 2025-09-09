Consulado da Venezuela preocupado com implantação militar 'extra-regional' na América Latina

O Consulado da Venezuela no Funchal partilhou uma nota, assinada pelos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em que demonstra preocupação pela "recente despliegue militar extrarregional na região". Os países da América Latina pedem respeito mútuo aos EUA.

No comunicado, recorda que "América Latina e o Caribe foram proclamadas como Zona de Paz, compromisso adoptado por todos os Estados membros e sustentado em princípios como: a proscrição da ameaça ou do uso da força, a solução pacífica de controvérsias, a promoção do diálogo e do multilateralismo, o respeito irrestrito à soberania e integridade territorial, a não ingerência nos assuntos internos dos Estados e o direito inalienável dos povos à autodeterminação".

Por outro lado, reconhece que o crime organizado transnacional e o narcotráfico constituem uma ameaça significativa. Por isso, há vontade de combatê-los, "aumentando a cooperação e a coordenação regional e internacional no marco do respeito ao Direito Internacional e cumprindo com os marcos legais e convenções internacionais vigentes".

"Os países da CELAC signatários desta declaração fazem um chamado para promover um entorno seguro e reiteram seu firme compromisso com a defesa da paz, estabilidade, democracia e desenvolvimento em toda a região", termina.