Abertas candidaturas às bolsas de estudo da CMF para alunos do ensino superior

A Câmara Municipal do Funchal abriu, a 1 de Setembro, as candidaturas ao programa municipal de bolsas de estudo para estudantes do ensino superior, destinado a residentes no concelho do Funchal que frequentem cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas, mestrados ou doutoramentos.

As candidaturas decorrem até 31 de Dezembro de 2025 e devem ser submetidas exclusivamente no portal dos serviços online do Município do Funchal.

O apoio financeiro visa promover os meios e as oportunidades necessárias para fomentar as qualificações académicas da população funchalense.

A medida representa um investimento municipal de cerca de 2,2 milhões de euros por ano, que permite chegar a centenas de estudantes, incluindo deslocados, com residência no concelho do Funchal.

O Regulamento das Bolsas de Estudo para Estudantes do Ensino Superior foi recentemente alterado de modo a tornar a resposta do Município do Funchal mais abrangente, inclusiva e com a garantia de que o apoio é adaptado às necessidades dos agregados familiares. Entre as principais alterações, destacam-se o aumento do tecto máximo de rendimentos elegíveis para apoio e introdução da possibilidade de majoração em casos específicos.