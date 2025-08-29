Marítimo já treinou em Aarhus sob olhar atento do presidente

O Marítimo da Madeira Andebol SAD, realizou esta manhã um treino de adaptação no Djukanderborg Aarhus Arena, recinto onde amanhã pelas 15 horas locais, 14 horas na Madeira, defronta o SAH Skanderborg Aarhus, partida referente à disputa da primeira mão da pré eliminatória da EHF European Cup.

Um treino onde o plantel às ordens de Paulo Fidalgo teve um espectador bem atento, o presidente verde-rubro Carlos André Gomes, que de resto lidera a comitiva nesta deslocação à Dinamarca.