Há 20 anos foram apreendidos nove quilos de cocaína no Aeroporto da Madeira

A apreensão de uma enorme quantidade de droga no Aeroporto da Madeira foi uma das notícias de destaque da edição impressa do DIÁRIO do dia 11 de Setembro de 2005.

Cerca de nove quilos de cocaína foram confiscados pelos Serviços Alfandegários do Aeroporto da Madeira, no interior de duas malas.

Esta foi a maior apreensão individual de cocaína em estado puro alguma vez feita nas instalações aeroportuárias da Região até à data. Duas pessoas foram referenciadas pela Polícia Judiciária e após terem sido presentes a tribunal foi-lhes decretada a medida de coacção de Prisão Preventiva.

Caso entrasse no mercado, a droga poderia ser rentabilizada através da mistura com outros produtos e vir a render mais de 1,5 milhões de euros aos narcotraficantes, um homem na casa dos 30 anos e uma mulher com cerca de 50 anos.

Nesta edição foi também notícia o facto Ministro da Saúde querer punir os profissionais de saúde que tivessem comportamentos negligentes que levassem à morte de doentes.

“Auditorias têm como alvo a Cruz Vermelha Portuguesa e as suas relações financeiras e a Direcção-Geral de Saúde. Mas o ministro também quer saber da actuação dos delegados de informação médica e da alimentação servida aos doentes nos hospitais”, pode ler-se.

A medida “espantou” o presidente do Conselho de Administração do Serviço Regional de Saúde, Filomeno Paulo, uma vez que - disse -, “os casos apurados pela Inspecção de Saúde vão sempre ao conhecimento do ministro”.

A apanha e pisa da uva já deixava de ser a festa que tinha sido em tempos.