Aeronave da TAP aborta descolagem no Aeroporto da Madeira
O embraer E190 da companhia aérea portuguesa TAP abortou, esta tarde, a descolagem depois de se fazer à pista no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.
A aeronave, que realizava o voo TP 1692, com destino a Lisboa deveria ter partido pelas 19h20, contudo após ter abortado a descolagem, o avião continua no aeroporto madeirense com partida estimada para as 00h53, segundo o FlightRadar.
O DIÁRIO tentou contactar a TAP sobre esta situação, com o objectivo de perceber o que terá motivado o cancelamento da descolagem, mas até ao momento não obteve resposta.
Veja o vídeo do momento captado pela página do Youtube Madeira Aviation Spotting:
