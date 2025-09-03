Aeronave da TAP aborta descolagem no Aeroporto da Madeira

O embraer E190 da companhia aérea portuguesa TAP abortou, esta tarde, a descolagem depois de se fazer à pista no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

A aeronave, que realizava o voo TP 1692, com destino a Lisboa deveria ter partido pelas 19h20, contudo após ter abortado a descolagem, o avião continua no aeroporto madeirense com partida estimada para as 00h53, segundo o FlightRadar.

O DIÁRIO tentou contactar a TAP sobre esta situação, com o objectivo de perceber o que terá motivado o cancelamento da descolagem, mas até ao momento não obteve resposta.

Veja o vídeo do momento captado pela página do Youtube Madeira Aviation Spotting: