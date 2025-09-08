Movimento de passageiros nos aeroportos cresce 14,9% em Julho

Os aeroportos da Madeira registaram um movimento de 563,5 mil passageiros, transportados em 3.776 aeronaves, em Julho deste ano. Isto representa variações homólogas de +14,9% e +15,0%, respectivamente, de acordo com os dados fornecidos à Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) pela ANA - Aeroportos de Portugal.

No Aeroporto da Madeira, o aumento registou-se tanto a nível do no movimento de aeronaves (3 410; +13,9% face a julho de 2024), como no número de passageiros (524,0 mil; +14,3%). Já no do Porto Santo, registou-se um acréscimo ainda maior no movimento de aeronaves (366; +26,2% em relação ao mesmo período de 2024) e no número de passageiros (39,5 mil; +23,5%).

Nesse mês, em média, cada aeronave transportou cerca de 154 passageiros (153 em Julho de 2024) no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor quase que atingiu os 108 passageiros (110 no mesmo período em 2024). O movimento de passageiros nos aeroportos da Região registou um aumento homólogo de 19,6% no tráfego internacional (314,4 mil) e +9,4% no segmento doméstico (249,1 mil).

No aeroporto da Madeira, o tráfego internacional (58,9%) predominou face ao doméstico (41,1% do total). No Aeroporto do Porto Santo houve uma preponderância do tráfego doméstico (85,2% do total), mas com maior desproporção comparativamente ao mesmo período em 2024 (83,9% do total).

Ainda de referir que, neste mês de Julho, houve uma predominância de voos regulares nos aeroportos da Região, que representaram 91,7% do total de aeronaves movimentadas e 93,9% dos passageiros (92,9% e 94,9% em Julho de 2024, respectivamente).

A ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 88,2%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 88,6% e do Porto Santo os 84,1%. No entanto, no ano passado, as taxas de ocupação foram superiores no conjunto dos dois aeroportos regionais (90,4%) e no aeroporto da Madeira (90,9%). Já no aeroporto do Porto Santo (83,6%) a taxa de ocupação foi inferior.

A DREM faz ainda uma retrospectiva desde o início do ano. Por isso, desde Janeiro e até Julho de 2025, o número de passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da RAM (excluindo os passageiros em trânsito) ascendeu a 3.239,8 mil. Deste total, 44,0% correspondeu a tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, incluindo ligações interiores e domésticas, enquanto 56,0% referiu-se a tráfego internacional. No âmbito deste último, o Reino Unido manteve-se como o principal país de origem e destino dos voos da RAM, representando 27,0% do total, seguido da Alemanha, com 20,7%. A França surgiu novamente na terceira posição com 10,3%, sendo seguida de muito perto pela Polónia, com 9,7%.

