Dinarte Nóbrega vence Rampa da Ribeira Brava

Dinarte Nóbrega, aos comandos de um LBS Motor Club RX01, venceu hoje a Rampa Regional da Ribeira Brava, sexta prova do Troféu Regional de Rampas AMAK 2025, disputada no concelho da Ribeira Brava.

O campeão em título concluiu a prova com o tempo de 07:15,8, somatório das duas melhores subidas, impondo-se por 4,1 segundos ao segundo classificado, Gregório Faria, em AG AG 1000.

A dupla João Silva/Luís Rodrigues, em Toyota GR Yaris Rally 2, que aproveitou esta rampa para fazer mais alguns quilómetros, visando o Campeonato de Ralis Coral da Madeira, completou o pódio, a 5,2 segundos do vencedor.