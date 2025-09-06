Dinarte Fernandes quer tornar a vencer a Câmara de Santana e ganhar mais juntas de freguesia

O líder do CDS Madeira, José Manuel Rodrigues, elogiou publicamente a gestão da Câmara Municipal de Santana durante um jantar de confraternização realizado no Faial, que reuniu os candidatos do partido aos órgãos autárquicos do concelho.

José Manuel Rodrigues enalteceu o "excelente trabalho do presidente Márcio Dinarte e da sua equipa" e manifestou estar "certo de que o povo de Santana reconhecerá nas eleições essa acção executiva" de "uma Câmara que esteve sempre próxima e ao serviço das gentes do concelho".

O dirigente centrista sublinhou que o trabalho desenvolvido em Santana é reconhecido mesmo pelos adversários políticos. "Este trabalho é reconhecido pelos nossos adversários e pelos nossos concorrentes e quando os oiço dizer que Santana pode ser um lugar ainda melhor, é sinal de que já é uma grande terra para viver e isso deve-se à governação do CDS e dos independentes que nos acompanham na governação de Santana", afirmou Rodrigues.

O líder do CDS, que também exerce funções como secretário regional da Economia, destacou as políticas implementadas no município como um exemplo a seguir em toda a Região Autónoma da Madeira. Elogiou especificamente as políticas de família, de natalidade, de educação, de juventude, de apoio à terceira idade e as medidas de incentivo às empresas e à economia, bem como as reduções e isenções de impostos para atrair investimento e pessoas ao concelho, considerando-as "uma marca da governação de Santana e do CDS que deve ser seguida em toda a Região".

Quanto às expectativas eleitorais, José Manuel Rodrigues mostrou-se confiante: "Estou convicto que a, 12 de Outubro, Santana vai continuar no rumo certo".

Dinarte Fernandes apresenta programa para novo mandato

O recandidato à presidência do município, Dinarte Fernandes, fez um balanço do trabalho realizado nos últimos quatro anos, dando continuidade aos mandatos iniciados por Teófilo Cunha. Após agradecer o apoio do CDS e dos seus líderes, defendeu que "Santana é hoje um dos melhores lugares da Madeira para viver".

Para o próximo mandato, Dinarte Fernandes anunciou um conjunto alargado de medidas, incluindo o reforço dos apoios à natalidade, ao pagamento das creches, o alargamento das refeições gratuitas aos estudantes de todos os ciclos e o aumento dos incentivos à educação. Prevê ainda um programa de apoio à comparticipação de medicamentos dos mais idosos e a definição de uma política de habitação para o concelho, que passa por isenções de licenças e da IMI para quem construa a primeira habitação.

O candidato enumerou também diversos projectos de infraestruturas, como a construção de estradas e caminhos em todas as freguesias, uma aposta numa agricultura mais inovadora e rentável, a construção de novos campos de desporto, a criação de novos miradouros e de estruturas de lazer.

Dinarte Fernandes definiu como objectivo eleitoral vencer a Câmara e ganhar mais juntas de freguesia. Actualmente, o CDS detém a governação nas freguesias da Ilha e de Santana. A equipa candidata ao executivo municipal integra agora Ricardo Teixeira, que completou 12 anos à frente da Junta de Santana.

O evento, que reuniu mais de 100 candidatos e dirigentes do CDS, iniciou-se com um minuto de silêncio em memória das vítimas do acidente com o Elevador da Glória, ocorrido em Lisboa.