Chefe de cozinha Paulo Jardim encabeça novamente lista da CDU no Porto Moniz

O chefe de cozinha Paulo Jardim, que também está ligado à construção civil, encabeça novamente a lista da Coligação Democrática Unitária (PCP/PEV) à Câmara do Porto Moniz, no norte da Madeira, nas autárquicas de 12 de outubro.

O candidato, militante do PCP, nasceu em 25 de janeiro de 1966 (59 anos), regressou há oito anos da Venezuela, onde esteve emigrado, e atualmente é chefe de cozinha e faz trabalhos de construção civil, disse o próprio à agência Lusa.

Paulo Jardim, que encabeça a lista da CDU à Câmara do Porto Moniz pela segunda vez consecutiva, frisou que são necessários mais apoios aos agricultores e aos pescadores, "que chegam com as mãos vazias, sem nada", assim como "aos idosos que estão em casa e não querem ir para os lares".

O candidato defendeu, igualmente, que é preciso apoiar na limpeza de terrenos, referindo que muitos dos proprietários são idosos e não têm essa capacidade.

Questionado se o orçamento do Porto Moniz, o concelho menos populoso da ilha, tem verbas suficientes para os apoios propostos, Paulo Jardim garantiu que sim, referindo, por exemplo, as receitas provenientes das piscinas naturais, que são uma relevante atração turística.

O cabeça de lista salientou, por outro lado, que faltam transportes públicos, sobretudo nas zonas altas do município.

Paulo Jardim lamentou, ainda, o fecho do balcão da Caixa Geral de Depósitos e o facto de a estação de correios só funcionar entre as 14:00 e as 17:00. "Os correios têm de abrir das 08:30 às 17:30", considerou.

O candidato apontou também que é preciso apoiar os jovens, de modo a fixá-los no concelho e impedir que emigrem, concedendo apoios que podem passar, por exemplo, pelo setor da habitação.

Localizado na costa norte da ilha da Madeira, o concelho do Porto Moniz é liderado pelo PS com maioria absoluta desde 2013. O executivo municipal é atualmente composto por três vereadores socialistas e dois eleitos pela coligação PSD/CDS-PP.

Além da candidatura da CDU, são conhecidas as candidaturas de Olavo Câmara (PS), Dinarte Nunes (PSD/CDS-PP), Miguel Pereira (Chega) e João Conceição de Jesus (JPP).

O Porto Moniz é o município menos populoso dos 11 que compõem a Região Autónoma da Madeira, com 2.598 habitantes (dados do Instituto Nacional de Estatística referentes a 2024), sendo formado por quatro freguesias -- Porto Moniz, Seixal, Ribeira da Janela e Achadas da Cruz --, onde as atividades predominantes são a agricultura e o turismo.

Nas últimas autárquicas, em 26 de setembro de 2021, a coligação PSD/CDS-PP venceu em três dos 11 concelhos da Madeira: Funchal, São Vicente e Porto Santo.

O PSD, isolado, venceu em Câmara de Lobos e Calheta, enquanto o CDS-PP ganhou sozinho em Santana.

O PS conquistou a maioria no Porto Moniz, Machico e Ponta do Sol, enquanto o JPP manteve a presidência em Santa Cruz.

Na Ribeira Brava venceu o movimento Ribeira Brava Primeiro, com uma lista que recebeu o apoio de sociais-democratas e centristas.