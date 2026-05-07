‘Jovem em Formação’ excluído dos ATL

A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que o programa ‘Jovem em Formação’ foi excluído dos ATL. O Governo Regional retira campos de férias do programa juvenil após polémica de 2025, mas reforça bolsas e aumenta compensação mensal para 280 euros.

Na primeira página volta a ter destaque o caso do filho que esteve quase 50 anos sem saber da mãe. Rabih aterrou na Madeira vindo de Beirute após décadas de buscas pela mãe, mas encontrou apenas a dor de uma chegada marcada pelo luto. Funeral de Maria Elda realiza-se amanhã e ganha relevo o abraço que faltou.

Nas breves chamadas à capa de hoje deste seu DIÁRIO vai encontrar que a cebola certificada ganha reforço, com a Agricultura a atribuir majoração de 44% à produção DOP e a apostar na recuperação após ano marcado por doenças e instabilidade climática.

Além disso, saiba que actuações nacionais ao vivo e ‘DJ sets’ encerram programação do ‘Aqui Acolá’ e que os contratos sem termo passam os 100 mil, quando o emprego continua a crescer, impulsionado pelos serviços, enquanto desemprego recua quase 30% num ano.

Estas e outras notícias poderá ler na edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO, disponível tanto em formato e-paper, como no tradicional papel, que poderá receber numa morada por si indicada. E para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF Madeira.

Bom dia, com boas leituras!