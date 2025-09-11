Iniciativa Liberal acusa Câmara de Santa Cruz de falta de transparência

A Iniciativa Liberal (IL) considera “inadmissível” que, em plena era digital, a Câmara Municipal de Santa Cruz continue a operar “com níveis mínimos de transparência, ausência de prestação pública de contas e desvalorização da participação cidadã”.

Segundo os liberais, os relatórios orçamentais apresentam-se “pouco acessíveis”, as decisões são tomadas “à porta fechada” e a população não é consultada relativamente a investimentos de maior relevância. Para a IL, estes são “sinais de uma governação ultrapassada, que não confia nos cidadãos nem quer ser escrutinada”.

Como alternativa, o partido defende a criação de um portal de transparência municipal, onde sejam publicados, em tempo real, contratos, despesa e indicadores de desempenho. A proposta inclui ainda a implementação de um orçamento participativo vinculativo e a realização de audições públicas antes de qualquer grande investimento municipal.

“A transparência é o alicerce da confiança. Um município que esconde decisões ou ignora os seus cidadãos não está a servir a democracia. A IL quer abrir a Câmara à população e devolver poder a quem o elegeu”, afirmou João Côrte Fernandes, candidato à presidência da autarquia santacruzense.

A Iniciativa Liberal garante estar comprometida com “uma governação transparente, auditável e participada”, defendendo que “só com informação clara se tomam decisões livres e conscientes”.