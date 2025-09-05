Iniciativa Liberal quer "descentralizar a cultura" e "valorizar as colectividades locais"

A candidatura da Iniciativa Liberal (IL) considera que a cultura "está a ser tratada como um adereço político" em Santa Cruz.

"Associações culturais sem apoios, eventos concentrados na sede do concelho e ausência de investimento estrutural ameaçam o dinamismo criativo e comunitário", naquela localidade criticam os liberais, acrescentando que "freguesias como Camacha, Santo da Serra e Gaula, os grupos culturais vivem com orçamentos escassos, sem espaços funcionais, nem sequer visibilidade nos planos municipais".

“A cultura é liberdade. É através dela que os cidadãos expressam quem são, desafiam o poder, constroem laços comunitários e desenvolvem pensamento crítico. Uma câmara que ignora a cultura está a sufocar a própria democracia local”, afirma João Côrte Fernandes, candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz, citado em comunicado.

Nesta linha, a IL propõe a "criação de uma Plataforma de Apoio à Cultura Municipal – 'Cultura Livre'", a par da "realização de eventos culturais por freguesia", a criação de um "orçamento participativo na área da cultura", além de parcerias com escolas, bibliotecas e artistas locais "para garantir acesso à criação cultural em todo o concelho".

A Iniciativa Liberal reforça que "a cultura deve ser descentralizada, independente e acessível".