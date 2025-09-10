'Para viver e progredir' é o lema da candidatura da Iniciativa Liberal a Machico

António Nóbrega é o cabeça de lista da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Machico com uma proposta que assenta na "boa gestão dos recursos públicos, maior proximidade aos cidadãos e políticas destinadas a modernizar o concelho e atrair investimento".

A candidatura da Iniciativa Liberal à autarquia de Machico é liderada por António Nóbrega, que defende um modelo de governação centrado na transparência, na eficiência dos serviços públicos e na responsabilidade na utilização dos recursos comuns. O candidato afirma que o "concelho necessita de um novo rumo", com políticas capazes de promover o emprego, fixar população jovem, melhorar as infra-estruturas e dar resposta às dificuldades sentidas no acesso à habitação.

Segundoo cabeça de lista, o objectivo passa por "transformar Machico num território mais competitivo, moderno e com melhores condições de vida para os seus habitantes". Para tal, a equipa candidata considera essencial uma estratégia assente em planeamento rigoroso, execução eficaz e responsabilidade na gestão autárquica.

Câmara Municipal de Machico – António Nóbrega, 52 anos, técnico da Administração Pública

Assembleia Municipal de Machico e Junta de Freguesia do Caniçal – Carolina Alves, 27 anos, gestora de risco

Junta de Freguesia de Água de Pena – Tiago Santos, 21 anos, engenheiro

Junta de Freguesia de Machico – Inelso Viveiros Ribeiro Ribeiro, 58 anos, observador meteorológico

Junta de Freguesia de Porto da Cruz – Gina Sousa, 37, educadora social

Propostas da candidatura da Iniciativa Liberal a Machico:

"No plano apresentado, a candidatura sublinha a necessidade de reduzir a intervenção pública considerada excessiva, através da transferência de competências e recursos para as autarquias, da aposta em parcerias com o sector privado e social e da privatização de serviços que, no entendimento da equipa, podem ser desenvolvidos por esses setores.

Outra prioridade destacada é a dinamização da construção para habitação, que passaria por rever planos de ordenamento, criar zonas de expansão e reabilitação urbana, utilizar património público devoluto, agilizar processos de licenciamento e reduzir impostos e taxas associados ao sector.

No que toca ao funcionamento da administração local, a candidatura defende serviços públicos mais eficientes, totalmente digitalizados e acessíveis online, com prazos de resposta definidos, autorizações automáticas em determinados processos e eliminação de burocracia considerada redundante.

A valorização da liberdade individual surge também como pilar central, procurando garantir maior participação cívica e transparência nos processos de decisão, além de mais acesso a educação, cultura, mobilidade e apoios sociais para quem deles necessite.

Na componente financeira, a candidatura assume como compromisso a manutenção de orçamentos equilibrados, a redução de despesas e a gestão eficiente das isenções e reduções fiscais. Entre as medidas propostas estão a avaliação do custo-benefício dos investimentos e a introdução de incentivos ao desempenho e à poupança.

Para estimular o crescimento económico, a equipa de António Nóbrega prevê incentivos fiscais e programas de apoio à instalação de empresas, formação profissional, acesso a financiamento e parcerias estratégicas, com vista a incentivar o empreendedorismo e a atração de investimento.

Por fim, o programa destaca ainda a área da mobilidade e da coesão territorial, com propostas para reforçar as ligações entre zonas centrais e periféricas, melhorar o estacionamento, investir na mobilidade sustentável e reforçar a cooperação intermunicipal em matérias de transporte, segurança e proteção civil".