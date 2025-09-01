CDU acusa Câmara de Machico de "falta de cuidado" com arrumentos do Porto da Cruz

O candidato da CDU à Câmara Municipal de Machico esteve no Porto da Cruz em contactos com a população. Pedro Carvalho constatou, na ocasião, o que diz ser a "incúria e falta de cuidado a que estão votadas as principais veredas e estradas" daquela localidade por parte da autarquia, referindo-se às veredas e caminhos que carecem de limpeza e intervenção adequada.

O candidato nota, em comunicado, que "a acumulação de vegetação e detritos ao longo dos caminhos e veredas tem dificultado e circulação das pessoas e veículos, colocando em risco a segurança dos moradores, sobretudo os idosos, que dependem destas acessibilidades no seu dia-a-dia".

No seu entender, "esta situação é reflexo de uma inaceitável falta de cuidado pelo espaço público e confirma a ausência de uma política eficaz de manutenção das vias públicas por parte da Câmara Municipal de Machico".

Pedro Carvalho sustenta que "a população do Porto da Cruz merece melhores condições de mobilidade, higiene e segurança. A população tem direito a viver melhor na sua terra".