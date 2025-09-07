Iniciativa Liberal tem por objectivo conquistar representação em câmaras municipais

A Iniciativa Liberal tem por objectivo para as eleições autárquicas "conquistar representação em câmaras municipais, assembleias municipais e juntas de freguesia, com o objetivo de implementar políticas liberais que respondam aos desafios reais das populações". Isso mesmo afirmou Mariana Leitão, presidente do partido, numa sessão em que foram apresentados os candidatos madeirenses.

Na ocasião foram então apresentados os candidatos em quatro concelhos da Região: António Nóbrega, em Machico; João Corte Fernandes, em Santa Cruz; Sara Jardim, no Funchal; e Humberto Faria, em Câmara de Lobos.

Já o coordenador regional da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo, sublinhou que estas candidaturas representam o verdadeiro espírito da Iniciativa Liberal: "propostas concretas, equipas comprometidas e uma vontade firme de servir". "Estamos aqui pelas ideias, não pelos lugares", disse.

Os três pilares fundamentais do projecto autárquico são "descentralização, eficiência e transparência" A Iniciativa Liberal defende autarquias com mais autonomia e maior capacidade de decisão, mas também com a responsabilidade de gerir os recursos públicos de forma eficaz e próxima dos cidadãos.

No que diz respeito a propostas, as principais são o incentivo a parcerias com os setores privado e social para prestação de serviços mais eficientes e sustentáveis; o apoio à construção e reabilitação urbana, incluindo a revisão dos planos de ordenamento, criação de zonas de expansão e reaproveitamento de património devoluto; e a redução de impostos e taxas municipais que penalizam o investimento e dificultam o acesso à habitação.

O programa liberal aposta ainda na modernização dos serviços autárquicos, com a digitalização integral dos processos administrativos, maior acessibilidade online, prazos de resposta claros e eliminação de burocracias desnecessárias. A dinamização da economia local, o apoio ao empreendedorismo e ao investimento, bem como a promoção de soluções de mobilidade urbana e intermunicipal sustentáveis, são também prioridades assumidas.

"As candidaturas da Iniciativa Liberal na Madeira representam uma alternativa moderna e determinada a transformar a ação autárquica num verdadeiro motor de desenvolvimento local, assente na liberdade de escolha, na valorização do mérito e na confiança nas instituições que servem os cidadãos", aponta nota à imprensa.

