Bombeiros resgatam gatos feridos no Funchal
Animais foram entregues a veterinários
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram esta segunda-feira chamados para resgatar dois gatos feridos na freguesia de Santa Maria Maior.
Um dos animais encontrava-se no Cabeço do Ferro, no Bom Sucesso, e o outro no Largo do Miranda. Ambos foram entregues a veterinários para receberem tratamento.
