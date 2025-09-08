 DNOTICIAS.PT
Bombeiros resgatam gatos feridos no Funchal

Animais foram entregues a veterinários

Shutterstock

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram esta segunda-feira chamados para resgatar dois gatos feridos na freguesia de Santa Maria Maior.

Um dos animais encontrava-se no Cabeço do Ferro, no Bom Sucesso, e o outro no Largo do Miranda. Ambos foram entregues a veterinários para receberem tratamento.

