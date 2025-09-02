Colisões rodoviárias e incêndios em mato mobilizaram bombeiros esta noite

A noite de segunda-feira, 1 de Setembro, foi trabalhosa para algumas corporações de bombeiros da Região Autónoma da Madeira. Entre as várias ocorrências registadas, destaque para duas colisões rodoviárias e três fogos em mato.

Pelas 21h25, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizados para um incêndio em mato no Caminho José Ferreira, em Gaula, onde deflagrou um incêndio em mato. A rápida intervenção do contingente composto por sete elementos, apoiados por duas viaturas, associada às boas condições meteorológicas, permitiu extinguir rapidamente as chamas. A ocorrência mobilizou também, por precaução, a corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, da cidade do Funchal, com cinco elementos, que não chegaram a actuar.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados, às 22h05, para uma suspeita de fogo em mato, em São João, mas quando chegaram ao local verificaram que se tratava de falso alarme.

Logo depois, pelas 23 horas, oito elementos, apoiados por duas viaturas, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, foram accionados para um incêndio em mato no Caminho do Pilar. A ocorrência terá mobilizado também os Sapadores do Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram novamente accionados, pelas 23h40, para uma colisão entre um carro e um motociclo na Rua Comendador Padre Mário Casagrande, garantindo o socorro e o transporte de uma mulher de 25 anos, com ferimentos nos membros inferiores.

Já pelas 00h08 desta terça-feira, 2 de Setembro, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para uma colisão entre duas motorizadas na Estrada Comandante Camacho Freitas. O incidente resultou em dois feridos, um deles um homem de 40 anos que se queixava de dores nos membros inferiores.