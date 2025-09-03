Árvore cai e obstrui a Rua do Til, bombeiros estão no local

Uma árvore caiu esta quarta-feira, 3 de Setembro, na Rua do Til, na cidade do Funchal, obstruindo a via e causando constrangimentos à circulação.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados pelas 7h15 para proceder ao corte do tronco e desobstruir a estrada. Foram mobilizados para o local dois operacionais apoiados por uma viatura.