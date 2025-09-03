Bombeiros continuam a retirar vítimas do Elevador da Glória
Os bombeiros e a Proteção Civil continuavam, pelas 19:50, a retirar vítimas encarceradas do Elevador da Glória, em Lisboa, que descarrilou hoje ao final da tarde.
Na Praça dos Restauradores, encerada ao trânsito, dezenas de viaturas do INEM, Bombeiros e PSP chegam e partem para transportar as vítimas.
O acidente aconteceu ao final da tarde, cerca das 18:00, e a PSP já confirmou a existência de vítimas mortais.
No local, juntam-se mais de uma centena de pessoas que observam os trabalhos, incluído Teresa D'Avó, que testemunhou o acidente e descreveu, à agência Lusa, o incidente como um "cenário de filme" quando viu o elétrico "completamente desenfreado".