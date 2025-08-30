Mau tempo cancela regatas no Porto Moniz, Funchal acolhe duas provas canoagem

A XXXIV Regata de Canoas tradicionais do Norte e a Regata Semana do Mar/II Etapa CRSIPRE foram canceladas, "devido às previsões meteorológicas do próximo domingo", informou hoje a Associação Regional de Canoagem da Madeira.

Além destas competições, a Câmara Municipal de Porto Moniz decidiu também cancelar as restantes actividades de mar previstas para amanhã, dia 31 de Agosto, na sequência das condições meteorológicas adversas, nomeadamente o estado do mar, que são esperadas para este domingo.

Baía do Funchal recebeu última etapa da Nelo 510 Cup

Mudando de 'mares', a Baía do Funchal recebeu hoje, dia 30 de Agosto, a última etapa da Nelo 510 Cup, competição organizada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM).

Esta competição de canoagem de mar, envolveu as categorias SS1 Seniores, Juniores e Masters Masculinos e Femininos e contou com a participação de canoístas provenientes: da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Naval da Calheta, Clube Naval do Funchal e Ludens Clube de Machico.

Esta competição, inserida no ‘Funchal Náutico 2025’, tem como objectivos captar o maior número de atletas e adeptos da especialidade de canoagem de mar, promovendo a modalidade, a prática desportiva ao ar livre e a valorização as embarcações surfski.

Pódio por categoria:

- SS1 Seniores Masculinos – 1º Célio Alves (ANCL), 2º Ruben Freitas (ANCL), 3º José Oliveira (ANCL);

- SS1 Sub23 Masculinos – 1º João Ornelas (ANCL), 2º Miguel Martins (CNF), 3º Rodrigo Santos (CNF);

- SS1 Juniores Masculinos – 1º João Jardim (ANCL), 2º Martim Machin (ANCL), 3º Pedro Ornelas (ANCL);

- SS1 Juniores Femininos – 1º Andrea Lossada (ANCL);

- SS1 Masters Masculinos – 1º Marco Gomes (CTM), 2º Ruben Freitas (CTM), 3º Márcio Teixeira (CNF);

- SS1 Masters Femininos – 1º Carlota Duarte (CNF), 2º Oriana Freitas (CNF), 3º Magdalena Zajac (CNC).

Associação Náutica de Câmara de Lobos vence II Etapa do Campeonato Escolas de Canoagem

Igualmente no âmbito do ‘Funchal Náutico 2025’, a Associação Regional de Canoagem da Madeira levou também hoje a efeito a II Etapa do Campeonato de Escolas de Canoagem.

Nesta prova (competição de velocidade) – destinada às categorias SS1, SS2 e SUPC Mínimos, Menores, Iniciados, Infantis e Cadetes - participaram canoístas oriundos: da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta, do Clube Naval do Funchal e do Ludens Clube de Machico. Todas as categorias tiveram de percorrer 2.000m.

A nível coletivo, a Associação Náutica de Câmara de Lobos foi a vencedora, com 17 pontos, seguida do Clube Naval da Calheta e do Clube Naval do Funchal com 13 e 10 pontos, respectivamente.

Pódio por categoria:

- SS1 Mínimos – 1º Filipe Ornelas (ANCL);

- SS1 Menores – 1º Francisco Drumond (CTM), 2º Leonard Zajac (CNC), 3º Martim Camacho

(CNF);

- SS1 Menores Femininos – 1º Olivia Ittzés (ANCL);

- SS2 Menores – 1º Eduardo Aguiar/Filip Ittzés (ANCL);

- SS1 Iniciados – 1º Cezary Zajac (CNC), 2º David Mantero (CNF), 3º Diogo Guerreiro (CNF);

- SS2 Iniciados – 1º André Pestana/Diogo Luís (ANCLobos);

- SS1 Cadetes – 1º Enrique Beça (CNC), 2º Francisco Vieira (ANCL), 3º Hugo Gonçalves (CTM);

- SS1 Infantis A – 1º Tiago Freitas (ANCL), 2º Afonso Silva (CNF), 3º Juan Freitas (CNF);

- SS1 Infantis B – 1º Simão Faria (ANCL), 2º Salvador Machin (ANCL), 3º Tiago Gonçalves (ANCL);

- SS1 Infantis Femininos – 1º Madalena Sousa (CNC), 2º Maria Câmara (CNC), 3º Lara Serra (CNC);

- SS2 Infnatis – 1º Santiago Vasconcelos/Gabriel Freitas (ANCL), 2º Ricardo Silva/Tiago Camacho (ANCL);

SUPC Infantis – 1º Hugo Mendonça (CNF), 2º Diogo Serrão (CNF);

SUPC Infantis Femininos – 1º Diogo Serrão (CNF), 2º Joana Nascimento (CNF).