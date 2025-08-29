"O nosso processo de trabalho leva o seu tempo"

O Marítimo joga, no domingo, em Faro, num embate em que Vítor Matos assegura que a sua equipa vai estar "com as diferenças estratégicas relativamente aos outros jogos, mas com o mesmo compromisso e a mesma forma de estar", com a consciência que "será um jogo importante para as duas equipas na busca dos três pontos em disputa".

O Marítimo venceu dois últimos jogos com apenas dois golos marcados. O que atesta algum pragmatismo táctico, mas não disfarça ainda as dificuldades que a equipa tem sentido para criar mais e reais situações de finalização, como o próprio Vítor Matos reconheceu após o embate com o Feirense. Confrontado com estes factos, o treinador do Marítimo ressalva que "cada jogo é uma história e gostava muito de resolver todos os problemas da equipa numa semana e ir jogar, no domingo, da forma como nós procuramos que venha a jogar", alertando que "é um processo que necessita de tempo como todas as coisas na vida precisam, para se consolidarem e para crescerem". "Há que perceber o caminho a seguir, porque muitas vezes o que idealizamos nem sempre é o produto final, a própria dinâmica da equipa cresce em direcções que, por vezes, nós treinadores, temos que as encontrar e acertar. O nosso dia a dia, no que ao processo de treino diz respeito, está muito relacionado com melhorar as dinâmicas", desenvolve Vítor Matos em termos de explicação.

De qualquer modo, o treinador maritimista, e sobre o jogo com o Farense, fala de "um candidato à subida e a ganhar a Liga", considerando a turma algarvia favorita pelo facto de jogar na sua casa. "Apesar de não terem vencido dois jogos [derrota no jogo em casa com o Torreense por 0-3] têm quatro pontos e não estão distantes do Marítimo. Vamos jogar com a nossa identidade e a nossa organização, vamos competir e procurar trazer os três pontos para a Madeira", sublinha.

Para este jogo, Vítor Matos já pode contar com Danilovic, depois do médio bósnio ter cumprido dois jogos de castigo, e não sabe se vai poder contar já com Alberth Elis, à volta com o processo burocrático de aquisição do visto de residência. "Temos mais um treino ainda [sábado no estádio] e todos os detalhes são importantes. Só depois decidirei quem vai jogar, com a certeza de vão jogar os que considero serem os melhores para este encontro", sustenta.

O Marítimo joga no domingo de manhã em Faro, defrontando o Farense pelas 11 horas, em jogo da 4ª jornada da Liga 2.