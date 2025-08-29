Muitas nuvens nas previsões do tempo para hoje na Madeira

As previsões do tempo para hoje, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca, em especial na vertente Norte e terras altas da ilha da Madeira e até ao início da manhã.

O vento deverá ser fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste.

As temperaturas vão oscilar entre os 21ºC de mínima, tanto na Madeira, como no Porto Santo, e os 27ºC e 26ºC de máxima, respectivamente.

Para o Funchal, o IPMA prevê, também, períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, são esperadas ondas de Noroeste com 2 a 2,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/25ºC.