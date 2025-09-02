O forno que acerta sozinho no tempo e na temperatura

O forno de bancada com vaporeira 10 em 1 da Smeg está disponível na Raimundo Ramos com um desconto superior a 100 euros.

Este equipamento integra as funções de um forno tradicional, de um forno a vapor e ainda programas automáticos que facilitam a vida de quem gosta de cozinhar. A grande mais-valia está na versatilidade, pois permite preparar refeições rápidas no modo air fry, cozinhar a 100% a vapor para preservar nutrientes, ou combinar ambos os métodos para resultados mais saborosos. Ao mesmo tempo, inclui funções como descongelar ou manter quente.

Com 33 receitas automáticas, basta escolher o tipo de alimento e o peso para que o próprio forno ajuste o tempo, a temperatura e a função ideal. Carne, peixe, legumes, pão ou sobremesas ganham outra precisão, sem necessidade de experiência prévia.

Outro ponto forte é a facilidade de manutenção através do depósito de água amovível. A função de descalcificação e limpeza assistida a vapor tornam a sua utilização mais prática.

Pode ainda explorar mais sobre este produto no seu telemóvel, através de guia de utilização e dicas de limpeza e manutenção. Basta digitalizar o QR Code no interior do depósito da água.

Promoção válida até fim de stock.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site para ficar a conhecer melhor os produtos da empresa!