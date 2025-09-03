Criança de 11 anos ferida em acidente no Funchal

Uma criança, de 11 anos, ficou ferida, esta tarde, no Caminho do Laranjal, em Santo António, no Funchal, na sequência de um acidente de viação.

A menina apresentava-se com escoriações na zona do pescoço, motivo pelo qual foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.