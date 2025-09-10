GR avança com ligação entre a Rua da Palmeira e a Rua da Igreja Velha no Caniçal

O Governo Regional, através da secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, vai lançar, até ao final deste mês, o procedimento de contratação pública para obra de construção da estrada de ligação entre a Rua da Palmeira e a Rua da Igreja Velha, assim como para a regularização da ribeira da Palmeira, na freguesia do Caniçal.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, 10 de Setembro, pelo secretário regional da tutela, Pedro Rodrigues, na cerimónia do 31.º aniversário da elevação da freguesia do Caniçal a Vila.

Na ocasião, o governante disse tratar-se de um investimento na ordem dos 1,2 milhões de euros que vai ajudar não só a garantir a segurança da população em caso de intempéries, mas também a promover o ordenamento urbanístico de uma zona específica naquela vila.

Os trabalhos a executar consistem na correção do alinhamento da ribeira da Palmeira, na canalização de um troço da mesma e na construção de um arruamento com uma extensão aproximada de 210 metros, ao longo da linha de água.

Ainda no que concerne a intervenções previstas para esta freguesia, Pedro Rodrigues aproveitou a ocasião para informar que, já na próxima semana, o Governo Regional vai avançar com a intervenção de pavimentação da Estrada Regional 214, entre a rotunda da Via Rápida e a rua de São Sebastião, e também no Sítio do Barro, numa extensão total de 700 metros.

Na área da Habitação, o secretário regional lembrou que já se encontra em concurso a empreitada de ampliação do Loteamento das Feiteirinhas, com vista à cedência de parcelas para autoconstrução de habitações a custos controlados. Nesta primeira fase, o objetivo passa pela criação de dez lotes para moradias unifamiliares de tipologia T2, num investimento de 535 mil euros.

Na Educação, Pedro Rodrigues revelou que, também este mês, será contratualizada a obra de reabilitação do Jardim de Infância "A Gaivota", num investimento de 150 mil euros, e que, ainda no decorrer da 1.ª quinzena do próximo mês de outubro, vai também avançar com o procedimento concursal para a conservação e beneficiação da Escola Básica com Pré-escolar e Creche do Caniçal, num investimento na ordem de 1 milhão de euros.

Discursando em representação do Presidente do Governo Regional, o secretário regional aproveitou ainda a ocasião para felicitar a freguesia do Caniçal pelos seus 31 anos de elevação a Vila, lembrando que esta é, “antes de mais, uma terra de gente de mar”, uma vila que “cresceu com o olhar voltado para o oceano, herdeira de uma tradição piscatória que moldou não apenas a economia local, mas também a identidade, a cultura e a alma desta comunidade”. O governante elencou também as intervenções do Governo Regional noutros setores, nomeadamente nas pescas, como a remodelação da Lota do Caniçal e o reperfilamento do cais do porto de pesca do Caniçal, entre outras infraestruturas.

Reconhecendo “o valor do trabalho árduo dos pescadores, das suas famílias e de todos os que, geração após geração, têm enfrentado as adversidades do mar com coragem, resiliência e dignidade”, o governante deixou a garantia que o Governo Regional “reconhece o contributo e valor estratégico da freguesia do Caniçal”, sendo a prova desse reconhecimento “a realização de importantes investimentos em diversos setores”.