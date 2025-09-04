Atropelada em passadeira no Funchal

Uma mulher, com idade estimada entre os 60 e os 70 anos, foi atropelada pouco depois das 10 horas desta manhã na passadeira da Rua Dr. Brito Câmara, defronte ao quartel da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, no sentido ascendente.

A vítima, que apresentava um hematoma num olho, encontrava-se consciente mas confusa. Foi prontamente assistida no local pelos bombeiros, imobilizada e transportada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O atropelamento ocorreu na passadeira que antecede a rotunda.