Velejadores Manuel Diniz e Pedro Côrte Moura participam no 'Europeu de Raceboard'

Os velejadores Manuel Diniz e Pedro Côrte Moura, representantes do Clube Naval do Funchal, iniciaram a sua participação no Campeonato Europeu de Raceboard 2026, que decorre na albufeira do Alqueva até ao próximo dia 9 de Maio.

Com três regatas disputadas das 15 previstas, a dupla madeirense teve de superar ventos muito instáveis e a presença de algas que dificultaram a progressão das pranchas.

Pedro Côrte Moura encerrou o dia num sólido 7.º lugar da geral, fruto de uma prestação consistente (7.º, 9.º e 5.º lugares). Já Manuel Diniz, apesar de ter chegado a liderar a frota em diversos momentos graças a excelentes largadas, ocupa a 15.ª posição (19.º, 12.º e 19.º), após um dia de intensa luta estratégica.