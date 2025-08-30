Portugal sagra-se vice-campeão do Mundo de futebol de rua

Portugal sagrou-se vice-campeão do Mundo de Futebol de Rua (Homeless World Cup) na edição de 2025, que decorreu em Oslo, na Noruega. A seleção portuguesa, que contou com o jogador madeirense, Tiago Santos e ainda com Rafael Santos no cargo de team manager, protagonizou um percurso notável ao longo do torneio, culminando numa final intensa frente ao Egipto, que terminou com uma derrota por 4-3.

A final foi marcada por uma primeira parte difícil para a equipa lusa, que foi para o intervalo a perder por 4-1. No entanto, Portugal regressou ao jogo com uma atitude combativa e determinada, reduzindo a desvantagem e pressionando o adversário até aos minutos finais. Apesar do esforço e da exibição aguerrida, o empate acabou por não surgir, consagrando o Egipto como campeão do mundo.

O desempenho da equipa portuguesa foi amplamente elogiado, não só pelo resultado alcançado, mas também pelo espírito de superação, união e fair play demonstrado ao longo da competição. Esta participação reforça o impacto positivo do Futebol de Rua como ferramenta de inclusão social, oferecendo uma oportunidade única a pessoas em situação de vulnerabilidade de representarem o seu país num palco internacional.

A Homeless World Cup é muito mais do que um torneio desportivo — é um movimento global que utiliza o futebol como meio de transformação social. Portugal, com esta conquista, volta a afirmar-se como uma das seleções mais consistentes e inspiradoras desta competição.

Apesar de não ter levantado o troféu, a equipa portuguesa regressa a casa com orgulho, medalhas ao peito e o respeito da comunidade internacional.