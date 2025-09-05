Alterações temporárias à circulação rodoviária no Funchal, nas ruas do Ribeirinho de Baixo e Seminário

Nas próximas semanas existiram alterações temporárias à circulação rodoviária no Funchal, devido à "abertura de valas no âmbito da empreitada municipal 'implementação de medidas associadas aos Bairros Comerciais Digitais'", informou hoje a Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Assim, de acordo com uma nota da autarquia, serão efectuadas as seguintes alterções:

DAS 09H00 DO DIA 08 ÀS 18H00 DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025 (SEGUNDA E TERÇA)

Fica interrompida a circulação rodoviária na Rua do Ribeirinho de Baixo e na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no segmento compreendido entre a Rua do Visconde de Anadia e a Rua do Ribeirinho de Baixo.

Como alternativa de acesso à Rua do Ribeirinho de Baixo e ao parque de estacionamento do Centro Comercial Anadia, os condutores devem circular pela Rua 31 de Janeiro ou Ponte do Bettencourt, Largo do Phelps e Rua do Seminário.

Os veículos que realizam operações de carga e descarga da Rua Dr. Fernão de Ornelas fazem entrada e saída do arruamento pelo Largo do Phelps. Fica proibido a saída em direção à Rua do Ribeirinho de Baixo.

DAS 09H00 DO DIA 10 ÀS 18H00 DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025 (QUARTA E QUINTA)

Fica interrompida a circulação rodoviária no segmento Sul da Rua do Seminário.

No segmento Norte da Rua do Seminário, a circulação rodoviária será realizada nos dois sentidos, apenas para acesso a garagens e cargas e descargas.

O acesso à Rua do Ribeirinho de Baixo e ao parque de estacionamento do Centro Comercial Anadia, será realizado pela Rua do Visconde de Anadia e Rua Dr. Fernão de Ornelas.

DAS 09H00 DO DIA 15 ÀS 18H00 DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025 (SEGUNDA E TERÇA)

Fica interrompida a circulação rodoviária no segmento Norte da Rua do Ribeirinho de Baixo.

A circulação rodoviária na Rua do Ribeirinho de Baixo, no segmento compreendido entre a intervenção e a Rua do Seminário, será realizada nos dois sentidos, apenas para acesso a garagens e cargas e descargas.

No segmento Sul, a circulação rodoviária na Rua do Ribeirinho de Baixo mantém-se no sentido sul-norte.

A circulação rodoviária na Rua do Seminário será realizada no sentido inverso ao habitual, com entrada pela Rua do Ribeirinho de Baixo e saída pela Rua do Carmo.

O acesso à Rua do Ribeirinho de Baixo e ao parque de estacionamento do Centro Comercial Anadia será efectuado pela Rua do Visconde de Anadia e Rua Dr. Fernão de Ornelas. A saída da Rua do Ribeirinho de Baixo será realizada pela Rua do Seminário, em direcção à Rua do Carmo.

A praça de táxis da Rua do Ribeirinho de Baixo, funcionará no sentido inverso, com saída para a Rua do Seminário.

A Autarquia do Funchal informa que é expressamente proibido o estacionamento de veículos na zona de intervenção e respetiva envolvente imediata. Solicita ainda a compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados, apelando à colaboração no cumprimento da sinalização existente no local. CMF

A CMF disponibiliza mais informações sobre alterações à circulação rodoviária, que poderão ser consultadas on-line.