PS defende alargamento do sistema de videovigilância no Funchal

O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal do Funchal esteve reunido hoje, 6 de Maio, com o comandante da PSP-Madeira, Ricardo Matos, e com o comandante da Divisão Policial do Funchal, Dario Sanguedo, com vista a inteirar-se das questões relacionadas com a segurança e a ordem pública na cidade.

Entre os assuntos em cima da mesa, esteve o sistema de videovigilância instalado em algumas ruas da cidade. A nota enviada esta tarde pelo partido, refere que a "iniciativa que resulta da decisão do executivo municipal liderado pelo PS e que constituiu um importante factor dissuasor da insegurança, tendo em conta que, como salientou o deputado municipal Sérgio Abreu, nos locais onde as câmaras foram instaladas, houve uma redução da criminalidade na ordem dos 20%."

Apesar dos resultados alcançados, os socialistas entendem que ainda há margem para melhorar o sistema e que o mesmo deve ser estendido a outras zonas da cidade, particularmente nos locais onde se registaram mais ocorrências ao longo dos últimos três anos.

Por outro lado, na sequência do encontro, o PS-Funchal defende a necessidade de reforçar os recursos humanos da Divisão Policial do Funchal, tendo em conta que, nos últimos anos, tem vindo a perder elementos, por força da passagem à aposentação.

Sérgio Abreu reafirmou ainda a importância de avançar com a criação da Polícia Municipal no Funchal, uma medida pela qual o PS tem vindo a pugnar e que seria fundamental para libertar a PSP para o desempenho das suas verdadeiras funções, nomeadamente o combate à criminalidade, ficando o organismo municipal mais vocacionado para a área da fiscalização.