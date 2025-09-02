Falso alarme de incêndio na Rua João de Deus

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e os Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF) foram alertados, pelas 14h20 desta terça-feira, para um incêndio na Rua João de Deus, contudo ao chegar ao local verificaram que se tratou de um falso alarme.

Ao que foi possível aferir, o 'fumo' que foi alertado tratava-se do pó das obras que estão a decorrer naquele local.

Foram mobilizados dois veículos e sete elementos dos BVM e três meios e 11 elementos dos BSF.