Agressor de Machico já deu entrada em tribunal

O homem de 35 anos que foi detido pela Polícia Pública pelo crime de violência doméstica, em Machico, já deu entrada no Tribunal da Comarca da Madeira.

O detido vai ser presente ao juiz de instrução e deverá ficar hoje a conhecer as medidas de coacção aplicadas.

Tal como podemos ver nas fotografias, no local encontra-se um forte contingente policial, tendo os agentes criado um perímetro de segurança à entrada do Tribunal para impedir a aproximação da comunicação social e de alguns curiosos.

O DIÁRIO sabe que o agressor tem sido alvo de ameaças.

A agressão, que gerou uma onda de revolta, ocorreu na madrugada de domingo, por volta das 4 horas.

A mulher foi violentamente agredida em frente ao filho de ambos, um menor de nove anos, tendo o momento sido captado pelas câmaras de vigilância de uma residência e amplamente partilhado nas redes sociais.

O bombeiro, que na altura do sucedido encontrava-se no período de folga, foi detido pela PSP na tarde de terça-feira.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de hoje, durante o dia de ontem a vítima permanecia internada no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Dr. Nélio Mendonça.