Homem que agrediu mulher em Machico vai ser ouvido amanhã

O homem de 35 anos que foi detido pela Polícia de Segurança Pública pelo crime de violência doméstica, em Machico, deverá ser ouvido amanhã em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção.

O detido vai permanecer nos quartos de detenção da Polícia de Segurança Pública até ser ouvido pelo juiz de instrução esta quinta-feira, Às 14 horas.

Tal como foi noticiado, o arguido foi detido na tarde de ontem, dois dias depois da agressão.

A mulher, de 34 anos, foi violentamente agredida em frente ao filho menor, um menino de nove anos, tendo os vídeos da agressão captados pelas câmaras de vigilância de uma residência sido amplamente partilhados nas redes sociais.

A vítima foi inicialmente assistida no Centro de Saúde de Machico e seguiu depois para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. Entretanto, foi referenciada para cirurgia plástica, tendo já se dirigido ao hospital para uma primeira consulta no âmbito daquela especialidade.

Em comunicado a PSP informou que a detenção do bombeiro ocorreu após a emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito por parte do Departamento de Investigação e Acção Penal – Ministério Público da Comarca da Madeira.

Disse ainda que o mandado de detenção foi entregue à PSP pelas 18 horas do dia 26 de Agosto (terça-feira), tendo sido cumprido pelas 19h28 do mesmo dia, com a intercepção do suspeito no concelho de Machico.